Michelle y Chris Soifer lucen como dos gotas de agua con un look total black idéntico

Michelle y Chris Soifer poseen un gran parecido físico que no dudan en resaltar a través de sus outfits. Y si ya anteriormente nos habían sorprendido con looks de alta costura para inaugurar su salón de belleza esta vez lo hicieron con un outfit idéntico.

En Instagram Chris Soifer compartió una postal en la que posa junto a su hermana con un estilismo de impacto en el que lucen además como dos gotas de agua.

Para este look utilizaron una chaqueta de cuero con aplicaciones brillantes, diseños geométricos y piedras circulares que resaltaron la parte central de su outfit. Asimismo, emplearon unas botas Xl tipo calcetín y de tacón aguja para estilizar su figura.

En cuanto a su peinado ambas llevaron una ponnytail bien alta y pulida con un flequillo estilo cortina que ayudó a enmarcar su rostro. En esta instantánea ambas lucen su tono de cabello natural con un look pelinegro.

Además, para añadirle más estilo a sus looks emplearon unos aretes de aros con una pulsera y collar dorado delgado que sirvieron para darle un ‘upgrade’ a su outfit que como podemos notar fue parte de una sesión de fotos.

Como recordamos el parecido de ambas chicas reality se vio reflejado también en los majestuosos vestidos de alta costura del diseñador peruano Victor Gonzáles que utilizaron para mostrar un glamoroso look del mismo corte. Ambas posan mostrando un lado del vestido como si cada una fuera la cara de una moneda y ello tan bien lograron mimetizarse que muchos de sus seguidores no dudaron en señalar el increíble parecido. ¿Y tú wapa con cuál de sus dos looks te quedas?