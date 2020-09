Maricarmen Marín expande fronteras y debuta look de belleza vintage

Maricarmen Marín siempre nos sorprende con los outfits y los looks de belleza que estrena todas las noches que asume su puesto de jurado en el programa Yo Soy: Grandes Batallas.

La semana pasada, Maricarmen asombró a sus seguidores cuando debutó un look de belleza con inspiración retro, que complementó muy bien el outfit de cadenitas y pedrería que llevó para la primera noche de gala de Yo Soy.

El beauty look de la cantante consistió en un maquillaje glam de labial rojizo, delineado en los ojos y pestañas XL. No obstante, el detalle de su look que más destacó fue su imponente melena negra.

Para completar su look vintage, Maricarmen Marín peinó su cabello en un estilo típico de la época dorada de Hollywood, se trata de las ondas XL. Este peinado, apodado el ‘Hollywood Glam’ fue el detalle que unió todo el look de la jurado de Yo Soy y que la hicieron lucir fabulosa.