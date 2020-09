Anna Carina se inspira en JLo para su outfit de leggings de cuero negro

Anna Carina Copello goza de un estilo de moda moderno y sofisticado que la hecho merecedora del titulo de una de las famosas peruanas más stylish de nuestra farándula.

La cantante nacional ha dejado en evidencia su pasión fashion a través de los diversos conjuntos que luce, y que comparte con sus miles de seguidores en Instagram. Y es que a sus 39 años, Anna Carina Copello nos demuestra que la moda no tiene por qué ser aburrida cuando alcanzamos cierto número.

Esta vez, Anna Carina Copello nos deslumbró con un outfit monocromático de alto impacto que no pasó desapercibido en nuestro radar fashionista. Se trató de un conjunto all black conformado por un top de mangas abullonadas off shoulder y pantalones de cuero.

Los pantalones o leggings de cuero negro son una de las prendas preferidas de famosas internaciones como Jennifer Lopez, que nos demuestra el poder de este ítem de moda.

Y es que además de ser prendas súper versátiles (combinan con casi todo y crean outfits para toda estación), los pantalones de cuero nos pueden dar un look sofisticado que podemos usar en diversas ocasiones para vernos fabulosas, al margen de nuestra edad. ¿Te animas a incorporarlos en tu look?