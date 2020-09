¿Cuáles son los beneficios de cortarse el cabello durante la Luna llena?

Es probable que hayas escuchado a tu mamá, abuela, tía o amiga que la mejor época para cortarse el cabello es cuando en el cielo hay Luna llena. Lo cierto es que esta práctica tendría una serie de beneficios de belleza que todas podríamos utilizar, y a continuación te decimos cuáles son.

Durante la Luna llena, este satélite consigue su máxima potencia, y podemos ver sus efectos en la intensidad de las mareas, por ejemplo. Esto significa que cuando la Luna está llena, su fuerza gravitacional sobre la Tierra es mayor, pero, ¿y esto cómo se traslada en beneficios para nuestro cabello?

Fuente: Purewow

Cuando la Luna está llena, tiene más energía y atrae más cosas. Muchas personas interpretan esto como el tiempo perfecto para cortarnos el cabello pues este astro ayudará a que nuestra melena crezca más rápido con un aspecto sano y brillante. En el proceso, hay personas que potencian sus resultados con la ayuda de piedras y cristales sanadores, ya sea sujetándolos durante su lavado y corte, o en peines.

No obstante, esta no es la única fase en la que puedes absorber la energía de este satélite. Cuando la Luna está creciente también puedes cortar tus puntas para hacerlas crecer más fuertes. Y si quieres quitarte un poco de volumen, recorta tu cabello en fase menguante para que no crezca tanto. Eso sí, hagas lo que hagas no toques tu melena durante la Luna nueva ya que (al ser visible) las energías son casi nulas e incluso pueden debilitar y hacer que se te caiga el cabello.

Lo cierto es que esta práctica no está comprobada científicamente, pero eso no ha detenido a las personas que creen los poderes y beneficios que la Luna tienen sobre nosotros. Aquí te dejamos las próximas fechas de Luna llena: 1 de octubre, el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2020.