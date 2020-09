Michelle y Chris Soifer develan su versión más elegante con vestidos de alta costura

Michelle Soifer y Chris Soifer se visten de gala y nos regalan esta instantánea en la que lucen unos sofisticados vestidos de alta costura del diseñador peruano Victor Gonzáles.

La hermana mayor del clan Soifer compartió en Instagram la noticia de la reciente inauguración de su propio salón de belleza. Por tal motivo optaron por llevar hermosos y elegantes outfits dignos de portada de revista.

“Es muy especial presentarle a todos ustedes este sueño hecho realidad, junto a mi hermanita menor @christiannesoifer nuestro SALÓN DE BELLEZA ... YALI EXTENSIONES by MICHEILLE SOIFER @yali_extensiones_salon. Los invitamos a todos a visitarnos para poder engreírlas”, escribió Michelle Soifer en Instagram.

La ex chica reality lució un beauty look ‘glam’ con unos prominentes rizos que destacaron su extensa melena. Un peinado que Chris Soifer también llevó por lo que ambos looks lograron mimetizarse a la perfección.

NO TE PIERDAS: Maju Mantilla lleva su look de invierno a otro nivel con nueva versión de las botas XL

En cuanto al vestido de Michelle Soifer éste llevaba un escote halter acompañado de un diseño geométrico con líneas plateadas y doradas. Además, tenía una abertura en la parte frontal que destacaba el largo de sus piernas y unos ligeros flecos asimétricos que le dieron más movimiento a su outfit. Para redondear su look utilizó unos accesorios dorados para complementar su estilo.

Y si bien el vestido de Chris Soifer no puede apreciarse en su totalidad podemos ver que tiene un bello diseño también pues combina los mismos tonos y estilismos con flecos y líneas doradas y plateadas que ayudaron a delinear su figura.

De esta forma las hermanas Soifer lograron sincronizar sus estilos para lucirse con estos looks de ensueño que develaron sin duda alguna su versión más elegante, tal como la situación lo ameritaba.