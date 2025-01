Un aterrador thriller psicológico que desafía la realidad y te sumerge en una pesadilla que no podrás olvidar.

En un mar de opciones en Netflix, encontrar algo realmente impactante puede ser un reto. A pesar de la gran variedad de géneros y títulos que se ofrecen, es el cine de terror el que sigue marcando la pauta entre los más atrevidos. Si eres un amante del terror psicológico, hay una película oculta en la plataforma que no puedes dejar pasar: "In The Earth".

Este thriller, dirigido por Ben Wheatley, no logró una gran acogida en su estreno en cines, pero con el tiempo ha ganado un culto de seguidores, y ahora se ha posicionado entre las más vistas de Netflix. Pocos conocen esta joya, pero quienes la descubren, no pueden dejar de hablar de ella.

Una historia de terror que desafía la mente

La trama sigue a Martin Lowery, un científico que es enviado a un remoto puesto de investigación en medio de un bosque, mientras una pandemia azota el país. Su misión es continuar los experimentos de su ex pareja, Olivia Wendle, quien desapareció meses atrás. Estos estudios están centrados en el uso de micorrizas para mejorar la producción de cultivos, pero lo que Martin no sabe es que su viaje lo llevará a descubrir algo mucho más oscuro.

A medida que avanza en su viaje con Alma, una guía local, se enteran de una aterradora leyenda: Parnag Fegg, el espíritu del bosque. Y lo que comienza como una expedición científica se convierte rápidamente en una pesadilla surrealista. El bosque no es solo un lugar de estudio, sino un ente propio que guarda secretos mucho más siniestros de lo que imaginaban.

El terror se esconde en cada rincón del bosque

Lo que parecía ser un viaje rutinario se transforma en una espiral de terror, con sacrificios extraños, rituales macabros y una conexión inquietante entre la desaparición de Olivia y la leyenda de Parnag Fegg. A medida que la historia avanza, Martin y Alma se dan cuenta de que lo que creían entender sobre el mundo está a punto de desmoronarse.

Aunque la película no está centrada en la pandemia, el clima de desesperación y aislamiento que crea la situación global se entrelaza perfectamente con el horror psicológico que explora. Las imágenes perturbadoras, la edición frenética y la atmósfera claustrofóbica hacen de "In The Earth" una experiencia única para los fanáticos del cine de terror.

¿Te atreves a ver "In The Earth"?