Maricarmen Marín muestra el balance perfecto de prendas para resaltar la piel canela

Maricarmen Marín tiene un estilismo bien marcado para lucirse por las noches durante cada gala de “Yo soy: grandes batallas”; sin embargo, durante las mañanas cuando conduce el programa “Mujeres al mando” prefiere apostar también por otro tipo de outfits.

En Instagram la popular “princesita” mostró el último look que eligió para el matutino de Latina en el que comparte pantalla con Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel. En esta muestra la cantante de cumbia nos revela el balance perfecto de prendas que ayudan a resaltar la piel canela.

Para su beauty look Maricarmen Marín emplea un maquillaje en el que busca destacar su mirada con una prominente máscara de pestañas, un delineador azul y un poco de sombras marrones que sirvieron para potenciar su mirada. En cuanto al peinado optó por un ponnytail, una opción sencilla y práctica para obtener un estilo moderno y ordenado.

Pero lo que más nos llamó la atención fue su outfit en el que combina un pantalón formal negro con franjas de colores con una blusa asimétrica de color azul. Podemos encontrar algunos detalles en su look que nos revelan algunas claves para destacar la piel trigueña.

Además, del make up la intérprete de "Me enamoré de ti" emplea un color azul metálico, un tono muy recomendado para destacar el color de su piel. Y de otro lado el corte del pantalón también ayuda a estilizar su figura y logra mantener la armonía en su look.

De esta forma Maricarmen Marín nos regala un bello look para tomar nota de algunas claves de estilo pues los pantalones de tiro alto son excelentes para conseguir un efecto de piernas más largas. Si eres de estatura promedio puedes dejar que la basta del pantalón cubra tus zapatos, de lo contrario, te sugerimos recogerlo a la altura del tobillo. ¿Y tú wapa te animas a llevar este lookazo?