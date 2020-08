Thais Casalino enseña dos outfits para llevar la prenda precisa para evitar el frío

Thaisa Casalino es una de las conductoras del matutino “Mujeres al mando” que dirige junto a Maricarmen Marín y Giovanna Valcárcel. Cada una mantiene un estilo particular y lo muestran cada vez que aparecen frente a las pantallas.

Mientras que la popular “Princesita” prefiere utilizar vestidos, la presentadora de televisión opta por looks menos ‘glam’ y combina blazers, jeans y blusas. En uno de sus últimos instantáneas en Instagram pudimos notar que llevaba una prenda precisa para combatir el frío.

Y es que el incesante frío de invierno ha provocado que los abrigos y las chompas de lana se conviertan en nuestros mejores aliados durante esta temporada. No obstante, no es el único elemento que podemos utilizar para destacar nuestros looks.

Así como Thaisa Casalino también podemos optar por los chalecos de peluche para mantenernos abrigadas en todo momento. Si queremos optar por looks más formales como Thaisa solo debemos mezclarlo con blusas de color entero de manga larga, jeans o leggins.

En el primer look la conductora de “Mujeres al mando” creó un outfit con el balance ideal de prendas. Ella eligió un estilo ‘all dark’, que constaba de una blusa camisera oversize oscura y unas leggings del mismo tono, y para agregarle color utilizó un chaleco de peluche en color hueso. En cuanto al calzado, le añadió unos zapatos de tacón con plataforma nude que combinó perfectamente con la prenda superior.

En un segundo look Thaisa Casalino empleó el mismo chaleco para mantenerse abrigada y lo mezcló con otras prendas básicas para crear un outfit sencillo, pero efectivo. Si bien el concepto es el mismo consiguió un look completamente distinto.

Para esta nueva propuesta llevó una blusa blanca de mangas largas y unos jeans azules que combinó con unas plataformas cerradas. Y optó por un peinado más estiloso, una media cola con trenza francesa y cabello suelto.

Así que ya lo sabes wapa puedes recrear estos looks de forma sencilla y rápida con prendas básicas donde el chaleco de peluche se encargará de darle un upgrade a tu look en instantes.