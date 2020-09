María Pía Copello y su hija Catalina deslumbran con moderno estampado en su máxima expresión

María Pía Copello celebró el éxito de su canción ‘Like’ en sus redes sociales y para ello utilizó un moderno outfit en tendencia junto a su hija Catalina en donde lucen el estampado tie dye en todo su apogeo.

En Instagram la ex conductora de “Esto es guerra” ha demostrado que tiene muy presente la moda ‘loungewear’ en su día a día, sobre todo, cuando se trata de subir videos a su cuenta de Tik Tok. Y para festejar los dos millones que su primer single alcanzó en Youtube optó por lucir novedosos y exclusivos looks.

“Los 2 MILLONES de #Like. ¡Muchas gracias por las más de 2 millones de reproducciones al videoclip oficial de #Like! ¡A bailarla en casa este fin de semana! Espero que todos se unan al #LikeChallenge”, escribió la ex animadora infantil.

Maria Pía Copello decidió llevar una mezcla de tonos celestes, morados y blancos con el efecto deslavado en un conjunto de dos piezas compuesto por un jogger, un top y una casaca. En cuanto al peinado prefirió dejar su melena suelta y libre.

De otro lado, su hija menor utilizó los colores amarillo, morado y blanco para sintetizar esta mezcla de tonos. Y en cuanto su look Catalina se decantó por una trenza que recogió su larga cabellera castaña. Ambas redondearon su look con unas zapatillas blancas urbanas.

Así María Pía Copello y su hija vuelven a confirmar que el estampado tie dye se encuentra más vigente que nunca y que todavía se mantendrá con fuerza. ¿Y tú wapa prefieres llevar este estilo también?