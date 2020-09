Natalie Vértiz retorna a la pantalla chica con un majestuoso look metálico

Natalie Vértiz volvió a la pantalla chica con un majestuoso outfit que muestra el sofisticado estilo que la caracteriza. Para alegría de sus fans la ex Miss Perú será la nueva compañera de Jaime 'Choca' Mandros tras la salida de Sheyla Rojas de la conducción de "Estás en Todas".

La modelo hizo su entrada triunfal al set de América tv con un look que se ganó los elogios de su ‘partner’ de trabajo quien llevó un look sport elegante para no desentonar junto al vibrante outfit de la empresaria.

Para su retorno a la televisión Natalie Vértiz mostró uno de sus estilismos preferidos al mezclar una prenda metálica con unas botas de piel negras y short de seda.

Si bien esta temporada de invierno hemos visto que muchas famosas y celebridades peruanas se han decantado por las botas XL para lucirse frente a las pantallas, la esposa de Yako Eskenazi optó por un calzado distinto. En este caso llevó unos botines de tacón cuadrado que ayudaron a estilizar su figura. Y si bien gracias a su altura unas botas altas hubieran calzado perfectamente, ella optó por marcar la diferencia.

Asimismo, el short de seda tiro alto le permitió darle ese toque efecto “fit” que le agregó un ‘upgrade’ a su estilo. Además, Natalie Vértiz eligió el dorado para impulsar su look y le añadió unos aretes del mismo tono en forma de aro que redondearon su estilismo.

En cuanto a su peinado, la ex integrante de “Esto es guerra” prefirió dejar su extensa cabellera melena suelta, pero con unas ligeras ondas surferas para darle más volumen a su melena.

De esta forma Natalie Vértiz derrochó estilo y glamour con su vuelta a la pantalla chica y no dudamos que continúe regalándonos sus mejores estilismos.