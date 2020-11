¿Botas y vestido en verano? Así lleva este look Ivana Yturbe con éxito

Ivana Yturbe es una modelo peruana que impulsa sus outfits con mucho estilo y no duda en recrear combinaciones trendy ideales para la temporada de primavera-verano 2021.

En Instagram Ivana Yturbe se animó a llevar un look estilo boho con un vestido corto de botones, cuello en V y en color nude junto con unas botas vaqueras marrones que le dieron un upgrade total.

Las botas cowboy se han convertido en un calzado de moda tan versátil que ya no solamente vemos looks del clásico estilismos boho, con vestidos largos con estampados, sino también con otras prendas y looks mucho más sofisticados.

Durante la semana de la moda de Berlín 2019 la modelo Lisa Banholzer llevó la tendencia de las botas vaqueras empleando un vestido azul bebé de Ellery, pendientes de Louis Vuitton, cartera de Paco Rabbane, y botas blancas de vaquero de Fabienne Chapot.

Si bien los vestidos son una de las opciones más recurrentes para llevar las botas estilo western también podemos optar por otros combos igual de infalibles. Para ello podemos recurrir al total denim con jeans o faldas, a los shorts de piel con una camisa, o a los conjuntos de cuadros.

Asimismo, existe una variedad de botas vaqueras que podemos añadir en nuestro armario si nos encanta este estilismo. Lo mejor de todo es que podemos llevarlo en todas las estaciones combinándolas con prendas de cada temporada. Lo más importante es que te sientas cómoda y a gusto con tu look.

Origen de las botas vaqueras

Las botas de estilo cowboy se popularizaron en los años 40 y 50 del siglo XX gracias a la influencia de Hollywood y la creciente popularidad de las películas “Western” en donde sus protagonistas llevaban diseños coloridos y exóticos de cuero.

Después en la década de 1960 las botas vaqueras sufrieron una transformación pues los jóvenes comenzaron a buscar diseños más simples y menos llamativos con tacones bajos y cuero simple en tonos negros y marrones. Años después los diseños de botas negras y blancas con puntas volvieron a ser reclamadas por los aficionados de las películas Western.