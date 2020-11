Déjate enamorar por el sofisticado look total white de Natalie Vértiz

Natalie Vértiz es una de las modelos peruanas que sabe muy bien cómo crear un look poderoso haciendo uso de la ya conocida frase “menos es más”- atribuida al arquitecto francés Mies van der Rohe-.

En Instagram la ex Miss Perú compartió una postal luciendo un estilismo que combina elegancia y sofisticación y refleja muy bien el concepto minimalista en la moda: usar patrones con el mínimo aderezo, siluetas que caen límpidas y colores neutros, según refiere el portal de moda Vogue.

¿Qué es el minimalismo y cómo se aplica en la moda?

El minimalismo es considerado una corriente artística que emplea elementos mínimos y básicos. Un estilo que ha trascendido en la moda y que maneja una paleta de colores limitada, una silueta simple y evita el exceso de accesorios.

Una tendencia a la que celebridades como Gwyneth Paltrow y Victoria Beckham no se pudieron resistir pues revela la belleza de la simplicidad. Este estilo permite jugar con formas, asimetrías y volúmenes para llevar looks con piezas discretas, pero atemporales.

Natalie Vértiz y su look total white

La ex conductora de “Esto es guerra” se enfundó en un vestido blanco de corte A, tiras sphagetti y escote en V que complementó su look monocromático -una de las claves para aplicar el estilo minimalista en la moda-.

Asimismo, el diseño tenía una abertura lateral en la pierna el cual ayuda a darle un toque sexy y original a cualquier outfit, según refieren en el portal de moda InStyle. Un detalle que ayuda a darle más movimiento y estilo a cualquier look.

En cuanto a su peinado, y siguiendo esta tendencia minimalista, Natalie Vértiz llevó un wet look, también llamado peinado efecto mojado, que tuvo su apogeo en los años 80 y celebs como Kendall Jenner y Jennifer Lopez han recreado.

Para darle el broche final a su look utilizó unos aretes largos con pedrería que redondearon su estilismo minimalista.

Con este look Natalie Vértiz condujo la final del concurso de modelaje 'Model of the year' el cual dirigió junto a la ganadora de la edición anterior Stephanie Schiller quien optó por llevar un look total black.