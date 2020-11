¿Sombras y labial lila? Natalie Vértiz te enseña a llevarlos con estilo

Natalie Vértiz tiene una vena fashionista que la ha llevado a ser considerada una de las más famosas más stylish de nuestra farándula. Por ello, cada vez que queremos estar al tanto de las tendencias más populares del momento, sabemos que sus outfits y looks de belleza son una fuente confiable de la que podemos inspirarnos para nuestros propios estilismos.

No obstante, la vena fashionista de Natalie Vértiz no solo la impulsa a probar outfits poco convencionales, sino que también la lleva a experimentar con looks de belleza de alto impacto que siempre la hacen destacar. Esta vez no fue diferente, ya que la presentadora de ‘Estas en todas’ aprovechó el Halloween para sorprender a sus seguidores con un impresionante maquillaje inspirado en la moda gótica-punk que la modelo utilizó para complementar su disfraz de bruja moderna.

En Instagram, la Miss Perú compartió un video en el cuál documentó el paso a paso del look de maquillaje morado que llevó el 31 de octubre. La base para sus ojos fue un smokey eye hecho con sombras oscuras (colocadas de forma alargada para darle un efecto más llamativo a su mirada), que posteriormente la maquilladora completó con distintos tonos morados y un acabado brillante para un look moderno y sensual. La piel contó con un contour y blush ligero, mientras que los labios llevaron un lipstick lila con acabado glossy que sellaron el look y le dieron a su maquillaje un terminado armonioso y de alto impacto.

Para muchos, las sombras lilas o moradas podrían ser una zona prohibida en cuanto a maquillaje ya que resulta muy intenso y difícil de llevar. Sin embargo, lo cierto es que si encontramos la manera adecuada de incorporarlas dentro de nuestros looks; ya sea en smokey eyes, en delineados o solo en color blocks, si son muy usables y nos dan un look fenomenal. En cuanto a sus labios, Natalie Vértiz nos mostró que un labial lila es una buena opción si queremos conseguir una apariencia moderna e impactante.

Los beneficios del maquillaje morado

Si tienes ojos oscuros, los tonos morados son perfectos para realzar tu color, darles más brillo y hacer que tu mirada destaque. Y si lo combinas con un labial de un tono similar u otras gamas de morado, como hizo Natalie Vértiz con su lipstick lila, consigues un look armonioso y muy trendy. Ten en cuenta wapa, que puedes usar este tipo de makeup en cualquier época para una salida por la noche (cuando estas se puedan) o como hizo la modelo, para complementar un disfraz o outfit temático.