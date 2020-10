El look más fácil de copiar para Halloween lo lleva Rosángela Espinoza

Este Halloween 2020 se celebrará de forma diferente pues no estarán permitidas las reuniones sociales que solían crearse para estas fechas. Sin embargo, desde casa podemos hacer que esta fecha se mantenga con la misma emotividad de otros años si le agregamos nuestro toque personal.

Y es que si estás buscando inspiración para algún maquillaje en este día puedes tomar como referente a Rosangela Espinoza y su hermoso beauty look.

En esta ocasión la integrante de “Esto es guerra” empleó un lápiz negro para dibujar algunas figuras alusivas a esta fecha. Por ejemplo, para conseguir un efecto más tétrico a su look realizó unas líneas en la comisura de sus labios y en el borde de sus mejillas.

Asimismo, dibujó unas gotas negras debajo de su barbilla, en su nariz y su frente para darle un aspecto más gótico a su beauty look. Para destacar sus ojos y darle más potencia a su mirada empleó un delineador negro y usó la técnica del smokey eye.

Para acompañar su look empleó una vincha de flores negra que complementó su outfit total black alusivo a Halloween. Y, por supuesto, no dejó pasar el detalle de la manicure por lo que utilizó un esmalte negro para tener el toque final a su estilismo de Noche de Brujas.

Y es que desde casa podemos animarnos a explorar con algunas prendas que tenemos para recrear algún look sin necesidad de tener un disfraz a la mano. Si a ello le agregamos un poco de maquillaje y algunos accesorios entonces obtendremos un look perfecto para esta noche. Puedes mirar algunas referencias para inspirarte, pero al final será tu creatividad la que te ayudará a lucir esplendorosa. ¿Y tú wapa te animas a llevar este look?