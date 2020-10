Gamille Ode marca la pauta de la Gen Z con beauty look al natural

Gamille Ode es una de las jóvenes pertenecientes a la Generación Z que apuestan por un estilo arriesgado y creativo a la vez.

La hija de Mariella Zanetti anteriormente nos mostró algunas particularidades en su look -que son parte de las tendencias actuales- y que la hicieron brillar con luz propia entre las redes sociales.

Los tintes de fantasía y la ‘ceja partida’ se convirtieron en su sello personal de belleza para destacar entre las hijas de las famosas peruanas que van sumando más seguidores en Instagram.

No obstante, con el paso de los días ha optado por llevar sus beauty looks hacia un estilo más naturalista. Así en su último look la joven ha preferido mostrar su belleza sin maquillaje -y en algunos casos usando solamente lo mínimo de make up para destacar sus facciones-.

Una tendencia que hemos notado entre diversas figuras públicas y celebridades que suelen emplear maquillajes recargados. Ahora muchas celebs prefieren lucir su belleza al natural y Gamille Ode no ha sido la excepción.

Así en su última ‘storie’ podemos ver que tiene el detalle de la ‘ceja partida’, pero que el tinte de fantasía que usaba ya ha perdido su color. Además, muestra su rostro sin make up para reflejar un estilo fresco y jovial.

No dudamos que más adelante la hija de la exbailarina nos sorprenda con alguna novedad beauty que esté marcando la pauta entre las jóvenes de la Generación Z. Por ahora la Gamille se mantiene con un look comfy y relajado para esta temporada.