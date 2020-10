Natalie Vértiz conquista con un vestido baby blue para la primavera

Natalie Vértiz volvió con fuerza a la pantalla chica para acompañar al popular “Choca” durante cada emisión de “Estás en todas”. Y, además, de vislumbrar su carisma y vibrante personalidad en América tv, ahora podremos analizar y tomar inspiración de más looks de la modelo peruana.

La ex Miss Perú nos demostró con este look que la primavera se encuentra más presente que nunca en sus outfits y que para ello no hace falta crear elaborados estilismos. Solo es necesario encontrar la prenda ideal que refleje el sentimiento de esta hermosa estación y que, sobre todo, se adapte al estilo de cada una.

En este caso, la fundadora de “Model of the year” optó por hacer lo propio con un mini vestido de color baby blue, un tono muy en tendencia desde mucho antes de la llegada de la primavera y que promete quedarse más tiempo.

El modelo en cuestión es de manga acero, escote redondo y cerrado. El color pastel le da un toque más vibrante ideal para los días de sol, pero el detalle que la hace resaltar mucho más son las aplicaciones de margaritas que inundaron su outfit.

Para redondear su look -que también tiene una onda vintage si le agregamos una cinta blanca en el cabello y un peinado con el cabello al hombro- utilizó unos botines blancos de tacón cuadrado. Un outfit con el que todas podemos brillar si se nos antoja pues recuerda que la clave es la actitud con la que lleves tus prendas. Así que anímate a lucir ese vestido que tienes guardado para los días de sol que se vienen con más fuerza.