Isabel Acevedo acierta con un osado vestido negro de cuero

Isabel Acevedo aprovecha sus redes sociales para compartir con sus seguidores, algunos elementos de su vida, y uno de ellos es su pasión por la moda.

La popular ‘Chabelita’ no es ajena a nuestro radar de tendencias. Y es que en el pasado, la bailarina ha demostrado su conocimiento del mundo fashion a través de outfits de alto impacto. Esta vez no fue diferente, ya que Isabel Acevedo compartió un look que ha causado revuelo entre sus followers.

En Instagram, la ganadora de la competencia de baile ‘Divas’ en Esto es Guerra celebró su victoria con un llamativo outfit. Se trató de un vestido negro de cuero, con escote en ‘V’, mangas cero con detalles de flecos y corte midi. Para acompañar su atuendo, Isabel Acevedo usó unos tacones en punta con correas decoradas con tachas doradas.

El outfit de Isabel Acevedo no tardó ser halagado por sus seguidores, quienes comentaron que la bailarina lució espectacular con este look. Lo cierto es que el corte de su vestido, el color y el corte fueron un éxito total ya que estilizaron la figura de la Chabelita y destacaron su lado más sensual y elegante. Y tu wapa, ¿te animarías a usar un little black dress como este?