Ana Carina Copello triunfa con sofisticado vestido rojo de dos piezas

Ana Carina Copello estrenó su nueva canción “Dame tu cariño” en Youtube y a la fecha ya superó el millón de vistas. Para celebrar la gran acogida de su reciente producción musical la hermana de María Pía ha compartido algunos looks de impacto en Instagram.

La cantante peruana tiene claro que un outfit glam puede hacer mucha diferencia cuando se trata de darle más impulso a un look, sobre todo, cuando se busca lucir mucho más estilizada y sofisticada.

Por ello no dudó en emplear un hermoso vestido de dos piezas que mostró su lado más sensual pues eligió el color asociado a la pasión para realzar su belleza. Para llevar este estilismo solo hace encontrar el subtono que le de mejor a nuestra piel.

El diseño en cuestión tenía, además de un escote de hombros caídos, dos aberturas a la altura del muslo que le añadieron un toque más sexy que junto con el tono elegido crearon un look estilo femme fatale.

En otra postal que compartió Ana Carina Copello hizo lo propio con un body blanco con un escote en V, un collar dorado y una correa Gucci. En este look podemos ver cómo los accesorios se encargaron de darle un giro total a una prenda básica como lo es un body. Además, empleó unos zapatos abiertos de cuero en negro que pusieron el broche final a su look de impacto. Dos estilismos que nos demuestran que Ana Carina Copello no deja al azar ningún detalle en su look para promocionar su nuevo sencillo “Dame tu cariño”. ¿Y a ti wapa cuál de sus outfits te gustó más?