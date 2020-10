Salma Hayek presume elegante bolso Gucci hecho de botellas de plástico

Salma Hayek se lució en redes sociales con una sofisticada bolsa de la colección Gucci Off The Grid. La particularidad de este modelo no fue el diseño o el precio, sino que éste forma parte de una línea de productos de la firma italiana hechos con materiales reciclados, orgánicos y de fuentes sostenibles.

“Este bolso #Guccioffthegrid está diseñado para aquellos que son conscientes de su entorno. El director creativo Alessandro Michele usó materiales reciclados, orgánicos, de base biológica y de origen sostenible, incluido ECONYL®, fabricado con nailon regenerado (de redes de pesca abandonadas, alfombras viejas y otros desechos, incluidos plásticos que dañan la vida marina y materiales viejos que probablemente lo harán). terminan en vertederos) junto con poliéster reciclado sin solventes (de botellas de PET)”, escribió al lado de la postal. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Y es que el grupo Kearing tiene claro la importancia de la sostenibilidad en la industria para comenzar a crear nuevos paradigmas que apuesten por el cuidado del medio ambiente. El presidente y CEO, Marco Bizzarri sentó los lineamientos de esta visión como conglomerado de moda.

“Gucci está comprometido a una cultura de propósito, poniendo el impacto ambiental y social en el corazón de la marca. Juntos comprometiéndonos a una cultura de propósito, tomando responsabilidad y alentando al respeto, inclusividad y empoderamiento, queremos crear las condiciones necesarias para un acercamiento continuo a la sustentabilidad”, indicó Bizzarri.

Cabe mencionar que el producto que mostró la actriz mexicana, valorizado en $32,000, es solo uno de los productos que la firma tiene en su colección. Entre otros artículos tienen: tenis, mochilas, gorras, maletas, chamarras y carteras.

De esta forma más marcas se suman a una campaña que promueva una conciencia ambiental y social que busque alternativas ecoamigables y que en un mediano plazo sean más accesibles para todos y todas.