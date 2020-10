Sheyla Rojas se adelanta a las tendencias con deslumbrante vestido

Sheyla Rojas es una de las famosas peruanas que gusta utilizar outfits con vestidos cortos y prendas ceñidas que le ayuden a resaltar su figura.

Y más aún con la llegada de la primavera, los vestidos con estampados floreados volverán a asomarse con fuerza entre las tendencias. Un estilo que la ex conductora de televisión lució anteriormente y que la colocan como una visionaria de tendencias.

Meses atrás la ex chica reality mostró un estilismo juvenil al utilizar un vestido corto de color beige con un estampado de flores en todo el diseño que la hicieron verse increíble. El modelo llevaba un escote cuadrado y tenía unas mangas ligeramente abullonadas con caída que le dieron mayor movimiento al look.

Como no podía faltar la ex participante de “Esto es guerra” echó mano de un accesorio para darle un plus a su look. En este caso utilizó una cartera turquesa con aplicaciones doradas que le dieron un contraste total a su outfit.

Para redondear su look empleó un maquillaje en el que destacó su mirada con una prominente capa de máscara de pestaña y un delineado profundo. Finalmente, para darle el puntillazo final usó un poco de gloss para destacar sus labios.

Ahora que se vienen más días de calor no dudamos que vestidos con este modelo vuelvan a ponerse más de moda pues además de ser frescos y cómodos, le aportan un toque más fashionista a nuestros looks de diario. ¿Y tú wapa te animas a llevar un outfit así?