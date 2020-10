Tefa Loza le dice sí a las tendencias con un vestido lila pastel

Spheffany Loza nos demuestra que se mantiene al día con lo último del mundo de la moda. Y es que al revisar su perfil de Instagram nos encontramos con dos outfits con un tono pastel que está muy in: el lila pastel.

La hermana de Melissa Loza mostró su afición por dicho tono pastel con dos encantadores looks que podemos llevar esta temporada luciendo un mismo color.

Para un estilo casual podemos optar por el combo que nunca falla y que seguirá en tendencia esta primavera: los conjuntos monocromáticos. Si bien durante el invierno los modelos que más vimos fueron los joggers y los crop tops, esta nueva temporada los pantalones palazzo también se asoman con fuerza.

La premisa sigue siendo la misma, llevar looks cómodos y relajados, pero ahora los materiales serán de algodón o telas más delgadas y frescas para no perecer ante el calor. Así como Tefa Loza podemos combinar estas prendas con zapatillas y micro carteras para darle un plus a nuestros looks.

De otro lado, la ex integrante de “Esto es guerra”, conocedora de los outfits que mejor le favorecen, optó por lucir este mismo tono, pero en un extenso vestido. Una opción que también podemos adaptar a nuestro guardarropa.

Para lucir este estilazo puedes complementarlo con pulseras, collares y aretes para hacerlo más genial. En cuanto al calzado el modelo bien podría llevarse con unos zapatos de cuña o unos sneakers. ¿Y tú wapa con cuál de los dos looks te quedas?