Spheffany Loza revive la tendencia de las botas XL con este look

Las botas XL se convirtieron en una de las tendencias de calzado favoritas de las famosas peruanas desde que comenzó el invierno. Y aunque la llegada de la primavera se encuentra a la vuelta de la esquina todavía hay quienes no se resisten a sus encantos. Tal ha sido el caso de Spheffany Loza, quien recientemente sorprendió con un cautivador outfit.

En Instagram la hermana de Melissa Loza mostró el look que prefiere armar para llevar las botas infinitas con mucho estilo y sofisticación.

Para ello utilizó un extenso vestido negro de mangas largas y cuello de tortuga que ayudó a definir su silueta. Este tipo de diseños son ideales para agregarle un estilismo chic que además nos ayudará a lucir más fabulosas.

Y para darle un plus a su look Spheffany Loza empleó unas botas infinitas de piel negra que llegaban por encima de sus rodillas. La fórmula que nunca falla es llevar estas botas con una falda o vestido. Por ello Loza recurre a esta sencilla, pero efectiva combinación que le brinda un toque glamoroso.

La ex chica reality nos demuestra que tampoco se mantiene alejada de las tendencias y revoluciona sus looks anteriores luciendo las botas XL que famosas como Melissa Klug y Yahaira Plascencia -quienes lo sincronizaron con un jean y un short- no dudaron en utilizar para darle un ‘upgrade’ a sus looks. ¿Y a ti wapa cómo te gustaría combinar este calzado de invierno para lucir fenomenal creando un estilismo moderno?