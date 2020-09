Johanna San Miguel apuesta por un sofisticado look monocromático para renovar su estilo

Johanna San Miguel nos demuestra que prefiere probar diversos looks para variar su estilo durante cada gala de “Yo Soy: Grandes Batallas”, espacio que comparte junto Maricarmen Marín, Katia Palma y Ricardo Morán.

En Instagram la recordada actriz de “Pataclaun” compartió una instantánea con un elegante look en el que luce un sofisticado look monocromático ideal para los días de frío en invierno.

Para este outfit el jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas” utilizó una casaca beige con tachuelas plateadas en los brazos laterales y en el cuello para darle un toque más llamativo a su look. Asimismo, empleó una chompa acanalada de cuello de tortuga de la misma paleta de color, pero en un tono menor.

En cuanto a su peinado utilizó un recogido y dejó unos cuantos mechones a los lados, un estilismo que nos recuerda a las tendencias de los años 90. Y para redondear su beauty look utilizó un maquillaje en el que optó por destacar sus labios con un labial nude.

Así como muchas famosas peruanas, Johanna San Miguel deja en manos de los profesionales los estilismos y looks que llevará al momento de presentarse frente a pantallas. Ya en otra ocasión nos mostró que no solo le gusta llevar un clásico look con vestido para las galas de “Yo Soy: Grandes Batallas” y que mas bien gusta probar nuevos estilos con leggings, blazers y prendas que mantengan su esencia en cada outfit. ¿Y tú wapa con cuál de todos sus looks te quedas?