Magaly Medina y Melissa Klug comparten prenda atemporal para crear todo tipo de looks

Magaly Medina y Melissa Klug son dos personajes del medio local que tienen una gran cantidad de seguidores en redes sociales y que manifiestan su gusto por la moda a través de sus outfits.

Toda fashionista sabe que existen ciertas prendas básicas y elementales que sirven para crear una mayor cantidad de outfits y que también nos pueden salvar en más de una ocasión. Una de estas prendas son los vestidos negros o también llamados “Little black dress” y que puede ser combinado de diversas formas.

En este caso Magaly Medina compartió en su Instagram una postal con un look total black en el que destaca su vestido all dark lleno de lentejuelas y detalles brillantes. Estos detalles que le añaden un toque de glamour son parte de los looks de Magaly Medina que suele mostrarnos en sus outfits.

Para esta ocasión lució un ceñido vestido de mangas largas con pequeños volantes en las muñecas y un extenso escote en “V”. Este modelo se podría utilizar en alguna fiesta o evento de gala para alguna situación especial.

Pero, si lo que buscamos es un modelo mucho más sencillo y sobrio que mas bien se adapte a otras prendas para crear looks de impacto entonces tomar como opción el modelo que utilizó Melissa Klug para compartir un bello momento junto a sus hijos.

En ese look Melissa Klug utilizó un vestido negro corto con escote cuadrado y de mangas largas y unos stilettos Louis Voitton. A dicha combinación podríamos haberle agregado un abrigo con un estampado si se buscara darle un plus.

De esta forma tanto Magaly Medina como Melissa Klug nos muestran la prenda que no puede faltar ya sea para crear looks más casuales o más de fiesta. ¿Y tú wapa cuál de los dos looks prefieres?