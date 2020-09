Natalie Vértiz y su hermana irradian estilo con outfits ideales para la temporada

Natalie Vértiz y su hermana Mariana son dos grandes conocedoras del mundo de la moda por lo que no dudan en compartir sus mejores tips y looks para que todas podamos crear un sinfín de outfits con algunas claves de estilo.

En Instagram la conductora de “Estás en todas” compartió una instantánea junto a su hermana en la que demuestran su complicidad con dos outfits ideales para la temporada en el salón de belleza que dirigen juntas.

“Tengo la SUERTE de que @marianavertizg no solo sea mi hermana, sino también mi mejor amiga. ¡Con ella, todo! Amo compartir esta aventura juntas, emprender no es fácil, ¡pero si vale la pena! Aquí́ estamos contra todo, esforzándonos día a día para darle a nuestras clientas siempre LO MEJOR!”, escribió en su cuenta Natalie Vértiz.

La ex Miss Perú generalmente prefiere llevar looks cómodos con prendas sueltas y llenas de confort. Y esta vez no ha sido la excepción. Para este outfit la empresaria utilizó una camisa baby blue con rayas blancas y mangas largas. No obstante, optó por remangarlas para darle un toque más casual. Además, lo combinó con un pantalón beige de tiro alto. Dos prendas frescas y versátiles para armar un look sencillo.

De otro lado, Mariana Vértiz optó por una chompa de tejido crema que llevó con un pantalón blanco para sincronizar los colores del look. En cuanto al peinado la joven optó por llevar su melena suelta con unas ligeras ondas en la parte delantera al igual que Natalie Vértiz.

Así ambas hermanas nos muestran dos looks relajados precisos para esta temporada ya sea si preferimos una opción más abrigadora con una chompita o un poco más ligera con una camisa. ¿Y tú wapa con cuál de los dos looks te quedas?