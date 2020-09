Korina Rivadeneira y Juliana Oxenford coinciden con un mismo estilo en este outfit maternal

Korina Rivadeneira se encuentra en la recta final de su embarazo y por ello no duda en regalarnos sus mejores outfits maternales a través de sus redes sociales.

Esta vez la actriz venezolana eligió un encantador look pre mamá en el que llevó uno de los colores que está pisando fuerte esta temporada, el celeste, sobre todo, el baby blue. Un estilo en el que encontramos algunas similitudes con el outfit de la periodista Juliana Oxenford.

La pareja de Mario Hart optó por un look bastante cómodo y fresco compuesto por unas zapatillas blancas, un elemento básico para crear todo tipo de looks, y un vestido celeste off shoulders y con bobos en la parte superior que ayudaron a darle más movimiento a su style. Para complementar su outfit utilizó un chonguito medio deshecho que redondearon su look comfy.

De otro lado, Juliana Oxenford, quien nos ha mostrado que uno de sus estilismos preferidos son los vestidos y stilettos, empleó un sublime outfit pre mamá con un vestido baby blue que calzó perfectamente con su beauty look.

Este tipo de vestido se pueden adaptar a looks más formales o informales según se agreguen accesorios o se complementen con otras prendas como casacas o abrigos.

Y es que como recordamos la etapa de embarazo no debe ser impedimento para sacar a flote toda nuestra creatividad para crear nuestros mejores estilazos. ¡Y qué mejor con un tono que se encuentra muy en tendencia! ¿Y tú wapa te animas a lucir un vestido del mismo estilo?