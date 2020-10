Gisela Ponce de León impacta con radical transformación de belleza

Gisela Ponce de León ha hecho de su voluminosa y espontánea cabellera naranja un elemento clave de su look de belleza.

Si bien en el pasado la actriz ha optado por tintes ligeramente más claros u oscuros para su melena, lo cierto es que Gisela Ponce de León nunca ha lucido un cambio de look radical. Hasta ahora.

En Instagram, Gisela Ponce de León sorprendió a sus seguidores al compartir las fotografías de su nuevo y radical cambio de look. La actriz dejó de lado su llamativo color naranja y lo cambió por un profundo negro que brilló sobre el acabado semi ondulado (medio alisado) de su nuevo cabello.

Lo cierto es que no sabemos si el cambio de look de Gisela Ponce de León es permanente o si se trata de una transformación dedicada a un personaje que interpreta. No obstante, eso no detuvo los comentarios positivos de sus seguidores, quienes complementaron su nueva apariencia y le aseguraron que con el cabello rojo o negro, ella luce fenomenal.