Yahaira Plasencia enamora con nuevo y radiante cambio de look

Yahaira Plasencia sabe que a veces, la mejor manera de cerrar un ciclo y seguir adelante con nuestras vidas es a través de un cambio de look que nos dé ese comienzo fresco.

En las últimas semanas, la cantante ha compartido con sus seguidores fotos de los impresionantes outfits que muestran su pasión por la moda y su nueva figura. Ahora, Yahaira Plasencia ha tomado el siguiente paso y decidió a cambiar su look de belleza.

Todos sabemos que la salsera no es ajena a los cambios de look que involucran el color de su cabello, pues en el pasado la hemos visto usar tintes rubios y castaños más oscuros. Bueno, esta vez Yahaira optó por un tono más claro para toda su melena que tiene un efecto iluminador que suavizó su rostro y muchos complementaron.

Se trata de un tinte castaño claro que Yahaira Plasencia complementó con unos ligeros highlights de medios a puntas, que enmarcaron su rostro y le dieron un look radiante e iluminado. Algunos expertos llaman esta técnica de teñido face contour pero en el caso de Yahaira, el acabado es sumamente natural, hecho que hace que su cambio de look sea notable pero no exagerado.