Magaly Medina no tolera más a Paco Bazán: "Estoy acostumbrada a peder ahijados"

Semanas después, el exfutbolista finalmente ofreció disculpas públicas por su comportamiento. No obstante, Magaly Medina no tardó en reaccionar y dejó clara su postura respecto a la conducta de Bazán, marcando distancia y cuestionando su manejo frente al escándalo.

Magaly Medina no dudó en responderle a Bazán y le dijo que no la presione, porque no tolera que le intenten chantajear. “(…) A mí con chantajes emocionales no, porque estoy acostumbrada a perder ahijados y pseudo ahijados” , dijo en un inicio.

“No me gusta que nadie me llame madrina si esperan que no los critique”. Aclaró que, a pesar de las disculpas de Bazán, no tolera actitudes desubicadas, y destacó que muchas veces algunas personas esperan de ella un trato 'especial' solo por llamarla “madrina” está malinterpretado. Para Magaly, ese título no le da inmunidad para ser criticado o recibir trato preferencial.