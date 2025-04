En medio de su separación con Jackson Mora, Tilsa Lozano no pudo contener las lágrimas al denunciar un hecho que la afectó profundamente. La exchica reality acusó a los reporteros de Magaly Medina de invadir la privacidad de sus hijos. La exmodelo arremetió contra la conductora y su equipo por perturbar a sus hijos tras la difícil situación que vive.

Visiblemente afectada, Tilsa expresó su indignación relatando el duro momento que vivió su hija de nueve años. “Yo he tenido reporteros en la playa atormentando a mis hijos y mi hija de nueve años se enteró de mi separación por un reportero y los tengo grabados”, dijo llorando y enfadada.

La exmodelo no dudó en señalar a la popular conductora de espectáculos con un contundente mensaje: “Eso no se hace, señora”, añadió con firmeza refiriéndose a Magaly Medina. Posteriormente, enfatizó la importancia de respetar ciertos límites, especialmente cuando se trata de menores de edad.

“No se cruza límites. Conmigo lo que quieran, pero mi hija se enteró de mi separación porque unos reporteros, y los tengo grabados, metieron un micrófono con mi hija al lado y esa parte es la que más me duele. Hay límites para todos, a mí díganme lo que quieran, vulgar, sin carisma, lo que te dé la gana, pero hay que tener cuidado y enseñarle a la gente que está bajo tu poder que con los niños no, eso no se hace”, sostuvo.