La boda de Said Palao y Alejandra Baigorria sigue generando reacciones en el mundo de la farándula. Esta vez, Macarena Vélez , expareja del chico reality, decidió pronunciarse ante las cámaras. La modelo respondió sin rodeos sobre el futuro de la pareja. ¿Qué dijo? Te lo contamos todo.

Este sábado 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao se darán el ‘Sí, acepto’ ante todos consolidando su relación. Macarena Vélez, expareja del integrante de Esto es Guerra, fue consultada sobre el matrimonio de la pareja y esta no dudó en hablar con sinceridad.

“Como siempre lo digo, ya pasó bastante tiempo, han pasado otros ‘ex’ en mi vida. No es mi primer ‘ex’ que se casa, pero es el mediático con el que me vinculan”, comenzó diciendo la influencer en conversación con Trome.

Esto no fue todo, pues Vélez le deseó lo mejor a su expareja: “Los mejores éxitos para los que han estado conmigo, porque lo más lindo es desear lo mejor”, sostuvo. Sus deseos se extendieron no solo a Said, sino a la ‘Rubia de Gamarra’.