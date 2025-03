Macarena Vélez no mintió: Sacan a la luz videos de "Combate" donde es atacada en vivo por su peso

En una edición llena de confesiones y emociones intensas, Macarena Vélez se sentó en el temido sillón rojo de "El valor de la verdad" y habló como nunca antes sobre su vida. La exintegrante de realities no solo se sinceró sobre su vida personal, sino también sobre un capítulo que marcó su carrera en televisión: su salida de "Combate".

Con total firmeza, Macarena explicó que su salida del programa no se debió a su desempeño, sino por su físico, de acuerdo a un comentario que le dio personal de la producción.

"Me llaman al estudio de televisión y me dicen: 'Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos. A mi contrato le faltaban seis meses. Me dijeron: 'Van a venir chicas con mejor cuerpo' No estuve en esa temporada y no volví más", recordó.

Usuarios reviven comentarios contra Macarena Vélez en "Combate"

En redes sociales, usuarios han recordado el bullying que tuvo que soportar Macarena Vélez en "Combate". En un clip que ha resurgido en TikTok, se puede ver como la chica reality se quejaba en vivo de que una persona de producción le pidió bajar de peso.

"Alguien me está fastidiando. La semana pasada me dijo que deje de comer, que estaba reventando. No me gusta que se metan conmigo", dijo en vivo.