Macarena Vélez dijo en EVDLV que fue expulsada de "Combate" por su peso: "No te ves bien"

Durante el programa con Beto Ortiz, la joven modelo confesó que desde su adolescencia enfrentó comentarios sobre su imagen, incluso dentro de su entorno familiar. Sin embargo, lo que más la marcó fue recibir críticas en un programa donde su desempeño como competidora era impecable. "Cuando entré a la tele me afectó bastante. Hoy por hoy no. Gané como la mejor competidora cuatro veces, era feliz" , dijo.

"Me llaman al estudio de televisión y me dicen: 'Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos. A mi contrato le faltaban seis meses. Me dijeron: 'Van a venir chicas con mejor cuerpo' No estuve en esa temporada y no volví más", recordó.