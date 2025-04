Magaly Medina no aceptó las disculpas de Paco Bazán y le aclaró que no tiene ningún problema de que se vuelva un “Andrealover”.

Magaly Medina no solo rechazó las disculpas de Paco Bazán por no haber concedido una entrevista a su equipo, sino que también desestimó su advertencia sobre convertirse en un “Andrea Lover” si continuaba negándose a aceptarlo como ahijado.

Visiblemente molesta, la conductora dejó en claro que no le incomoda que Paco Bazán sea ahora simpatizante o amigo de Andrea Llosa. Incluso lo invitó con sarcasmo a su set para entregárselo directamente a la presentadora de Andrea.

“Pero si quieres vienes acá, te ponemos un papel de regalo, un moño grande y te transportamos. Ni te empujamos, te llevamos en una limusina y te entregamos”, dijo Magaly Medina entre risas, dejando en evidencia que le resulta indiferente la postura del exfutbolista.

“A mí no me presiones. A mí con chantajes emocionales, no, porque estoy acostumbrada a perder ahijados y a seudo ahijados”, agregó la presentadora, dejando claro que no acepta condicionamientos.

Como se recuerda, Magaly Medina y Andrea Llosa, a pesar de trabajar en la misma cadena televisiva, han hecho públicas sus diferencias. Ante las recientes declaraciones de Paco Bazán, la conductora de Magaly TV La Firme reiteró que no le afecta si él decide alinearse con la conductora de Andrea.

Magaly Medina le solicita a Paco Bazán que no la llame madrina

Durante su programa, Magaly también pidió a Paco Bazán que evite referirse a ella como “madrina” si no acepta que lo critique públicamente. Esto, luego de que el exfutbolista no permitiera ser entrevistado por su equipo tras haber sido captado junto a Susana Alvarado en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Tiempo después, Bazán ofreció disculpas por su comportamiento. Al respecto, Magaly no dudó en manifestarse y reafirmar su posición respecto al vínculo con él.

“¿Qué le pasó a Paco Bazán?”, dijo al inicio de su comentario, haciendo alusión a su reacción en el aeropuerto. Luego, fue tajante en su mensaje: “No me gusta que nadie me llame madrina si esperan que no los critique”, recalcando que ese título no implica impunidad frente a sus opiniones ni trato privilegiado.