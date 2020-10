Yahaira Plasencia marca tendencia con osado look con botas XL

Yahaira Plasencia no cesa de sorprender a sus seguidores con los impresionantes outfits que modela en sus redes sociales.

En las últimas semanas, la cantante nacional ha realizado numerosas sesiones de fotos que han servido para que Yahaira Plasencia demuestre su pasión por la moda y conocimiento de las tendencias del momento.

Un look en particular que ha llamado nuestra atención es el contiene un estilo de calzado en tendencia actualmente. Se trata del outfit conformado por una blusa blanca con volantes (detalle que le dio un look romántico), trusa alta oscura y para finalizar: unas botas XL negras.

Si bien esta no es la primera vez que Yahaira Plasencia ha incorporado un par de botas altas en sus looks-, pues hace unos meses la vimos usar este calzado en un outfit más veraniego-, este combinación es diferente.

Con este outfit, la salsera nos mostró una alternativa más pícara de cómo podemos incorporar las botas XL para crear un look de sexy de impacto. Y claro si tu quieres recrear este look, puedes usar un short negro o falda ¡para dejar que tu calzado se luzca!