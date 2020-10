Magdyel Ugaz muestra su lado más pícaro con outfit de cuero y encaje

Magdyel Ugaz aprovecha su pasión por la moda para experimentar con su estilo y probar nuevos looks que reflejen más de su personalidad y la hagan lucir fabulosa.

La actriz no es ajena a nuestro radar de moda, ya que en el pasado ha creado una serie de outfits que demostraron su conocimiento del mundo fashion. Y si bien la mayor parte de sus looks han sido looks casuales, Magdyel Ugaz nos ha confirmado que puede tomar una dirección más sexy.

Este fue el caso de uno de los más recientes outfits que la actriz nacional compartió en su perfil de Instagram. Su look total black consistió en unos pantalones de cuero rectos, acompañados de una blusa de encaje semi transparente que le dio ese toque atrevido a su look.

La combinación de prendas de Magdyel Ugaz fue un acierto total ya el cuero y el encaje no solo la hicieron lucir elegante y sofisticada, sino que también ayudaron a resaltar su sensualidad. Esto más el tono oscuro de su look y blusa semi transparente, crearon un look de alto impacto que hicieron que la actriz luzca como una bombshell segura y poderosa.