Isabel Acevedo da cátedra de estilo con un imponente vestido rojo

Isabel Acevedo tiene un estilo muy marcado que siempre muestra a través de sus redes sociales. En Instagram podemos apreciar que la popular “Chabelita” tiene muy presente los outfits ceñidos y el maquillaje glamoroso en su vida por lo que no duda en usarlos como su mejor arma para destacar su belleza.

La ganadora del reality “Divas” en “Esto es guerra” brilla con luz propia no solo por su talento en el baile sino también por la dedicación que le pone a sus looks. Al analizar sus outfits encontramos un atuendo que dejó boquiabierto a más de uno de sus seguidores pues luce el color predilecto para lucir radiante en toda ocasión.

Como ya hemos visto en otras famosas el poder de un vestido rojo es realmente impresionante ya que provoca un efecto visual atractivo. No importa el tono de piel el rojo le queda bien a todas, solo hace falta encontrar el subtono que mejor vaya con cada una. Lo mismo aplica para los outfits all dark.

En esta ocasión la empresaria eligió un vestido corto de corte ceñido y escote en V para destacar su silueta. Pero, claro, el look no estaría completo si no hubiera usado ese labial rojo que tanto acostumbra a llevar. Un tono que redondeó su estilismo de diva y femme fatale.

Además, como no podía faltar, la comunicadora combinó su outfit con accesorios dorados, una pulsera y unos aretes colgantes. Detalles que pueden parecer pequeños, pero que generan una gran diferencia en nuestros looks. Sino pregúntenle a “Chabelita” quien sabe cómo emplearlos para personalizar sus estilismos.

Isabel Acevedo triunfa con cautivador look y baile que le hizo ganar "Divas EEG"

La bailarina profesional mostró todo su potencial en el baile y derrochó carisma, talento y estilo durante la presentación final de reality "Divas EEG". Para ello empleó un look total pink, compuesto por una falda con caída y volantes y un top con encaje en la parte delantera.