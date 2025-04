El reconocido chef Giacomo Bocchio mostró que no fue ajeno al Premio Luces que El Gran Chef Famosos ganó en la categoría de "Mejor Programa de Entretenimiento", galardón que fue recibido por Luciano Mazzetti en la ceremonia. El chef peruano expresó su profunda emoción al ver a sus excompañeros Nelly Rossinelli, Javier Masías y José Manuel Peláez recibir este importante reconocimiento.

"Hoy he amanecido agradecido con el señor y con ustedes por el cariño que he recibido en tantos comentarios, etiquetas y mensajes por el Premio Luces que ha ganado El Gran Chef Famosos, programa en el que participé por 11 temporadas. Me alegra mucho que haya sido premiada este programa del que formé parte, donde muchos elevamos nuestro juego culinario", dijo en un comienzo el exjurado.