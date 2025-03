"A lo largo de estas semanas, he recibido un montón de ataques por mis comentarios en un podcast cristiano . Nunca he tenido vergüenza de decir que soy cristiano, pero no se había dado la oportunidad de conversar de manera tan pura, dura y cruda sobre mi fe, ideas y creencias", mencionó Giacomo Bocchio.

"Considero que no le he faltado el respeto a nadie, como lo están haciendo conmigo. Sin embargo, no me afectan las opiniones de quienes piensan diferente. Solo pido el mismo respeto que ellos exigen", señaló.