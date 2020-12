Ethel Pozo estrena print en tendencia para un armonioso outfit de verano

Ethel Pozo es una amante de la moda. Por ello, ahora con la llegada de la temporada de calor, la conductora de televisión ya empezó a adaptar su closet a uno que refleje más el ánimo de esta estación.

La hija de Gisela Valcárcel no es ajena a nuestro radar fashionista. Y es que en el pasado, Ethel Pozo nos ha demostrado su conocimiento sobre algunos tips de moda esenciales y claro, también sobre las tendencias más importantes de cada temporada. Un claro ejemplo de ello se puede ver en el print de elección que llevó en su más reciente outfit.

En Instagram, Ethel Pozo compartió una postal en la que luce un vibrante vestido de corte mini. La pieza contó con un escote redondo, mangas abullonadas estilo ‘off shoulder’ y para finalizar, el detalle más llamativo de su look: el estampado floral estilo vintage con detalles rojos y verdes. Para completar su outfit, la tv host llevó unas zapatillas blancas estilo ‘chunky’ que le dieron una apariencia más moderna y juvenil.

El outfit de Ethel Pozo refleja su conocimiento respecto al mundo de la moda ya que combina muchas tendencias del momento como las mangas abullonadas y el tipo de estampado floral que eligió. La hija de Gisela Valcárcel encontró un balance perfecto a través de todas las piezas que incorporó, logrando conseguir un look favorecedor, fresco y muy ‘trendy’ ¡que todas podemos replicar!

Estampado floral ‘vintage’

Si bien los estampados florales se han convertido en un clásico para la temporada primavera-verano, este año los diseñadores se encargaron de presentarnos diferentes versiones para darle un look renovado a este print. Una de estas es el estampado floral ‘vintage’ “caracterizado por tener flores exageradas de colores llamativos. Espera ver esto en todas partes cuando llegue el verano”, aseguraron en el portal Who What Wear.