Resalta tu bikini con una falda de print tropical al estilo de Silvia Cornejo

Silvia Cornejo tiene un estilo de moda que es admirado por muchas personas. ¿El motivo? La Miss Perú tiene un look fresco y elegante que siempre la hace destacar.

La conductora de televisión no es ajena a nuestro radar fashionista. Y es que en el pasado, Silvia Cornejo ha modelado impresionantes conjuntos que además de exhibir su conocimiento respecto a los mejores trucos de estilismo para complementar su figura. Esta vez no es diferente, ya que un outfit suyo en particular está dando de qué hablar.

En Instagram, Silvia Cornejo compartió una fotografía en la que luce un atuendo ideal para el verano. Este consistió de un bikini negro que la tv host emparejó con una colorida maxi falda estilo pareo con estampado tropical; la pieza estrella de su look playero.

Si bien Silvia Cornejo llevó este outfit a principios de año, lo cierto es que la maxi falda estilo pareo que lució está de vuelta en tendencia. Esto es gracias al estampado tropical, un print clásico que este año encabeza las listas para la moda veraniega. Otras famosas peruanas como Magaly Medina también han sido vistas usando este look, confirmando el regreso de este colorido estampado. La mejor parte es que este diseño es súper versátil; lo puedes usar como salida de baño, para ir a la playa, para una reunión casual con tacones o lo que más quieras. ¡Las posibilidades son casi infinitas!

Estampados tropicales

Todo comenzó cuando Versace cerró su desfile de primavera-verano 2020 con Jennifer López modelando una versión actualizada de su icónico vestido de los Grammy 2000’s. “La última colección de la marca presentaba estampados tropicales, un tema compartido por un puñado de otros diseñadores la semana pasada de la moda. Desde estampados de palmeras hasta flores de hibisco, puedes sentirte en una isla tropical en cualquier momento con este patrón de tendencia”, revelaron en el portal Who What Wear sobre el regreso del estampado tropical en las listas de tendencia para esta temporada.