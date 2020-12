Prints tropicales, el estampado trendy que Magaly Medina domina a la perfección

Magaly Medina es considerada una de las famosas más estilosas de nuestra farándula. ¿El motivo? Además de siempre estar al tanto de las últimas tendencias de moda, la periodista tiene un estilo sofisticado que siempre la hace destacar.

La presentadora del programa ‘Magaly Tv la firme’ no es ajena a nuestro radar fashionista. Y es que en numerosas oportunidades, Magaly Medina nos ha dado valiosas lecciones de estilo a través de impresionantes estilismos. Esta vez no fue diferente, ya que la pelirroja compartió la fotografía de uno de sus más recientes looks, el cual además de estar en tendencia resulta ideal para la temporada primavera-verano.

En Instagram, Magaly Medina publicó una postal del outfit que llevó hace poco para hacer un poco de jardinería en su hogar. El atuendo consistió de un body negro que la periodista acompañó con unos cálidos shorts con estampado tropical y zapatillas blancas. De todo su look, fueron los shorts y su diseño los que captaron la atención de nuestro radar de moda y tendencias.

El outfit de Magaly Medina resulta ideal para el verano ya que la mantiene cómoda y con estilo. El secreto detrás del éxito de su atuendo recae en el buen uso de los colores clásicos (tonos que siempre lucen bien) junto con una prenda más llamativa como sus shorts. Este ítem, además de representar a la perfección la paleta de color y onda del verano, se encuentra en tendencia gracias a su estampado tropical y Magaly nos acaba de dar una idea de cómo podemos llevarlo en esta época. Y tú wapa, ¿te animas a usar un tropical print este 2021?

Estampados tropicales

Todo comenzó cuando Versace cerró su desfile de primavera-verano 2020 con Jennifer López modelando una versión actualizada de su icónico vestido de los Grammy 2000’s. “La última colección de la marca presentaba estampados tropicales, un tema compartido por un puñado de otros diseñadores la semana pasada de la moda. Desde estampados de palmeras hasta flores de hibisco, puedes sentirte en una isla tropical en cualquier momento con este patrón de tendencia”, revelaron en el portal Who What Wear sobre el regreso del estampado tropical en las listas de tendencia para esta temporada.