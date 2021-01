Yahaira Plasencia recibe el Año Nuevo con un outfit de seda y brillantina

Yahaira Plasencia sabe que las fiestas de fin de año son la oportunidad perfecta para estrenar nuestros mejores estilismos. Por ello, en esta ocasión la salsera decidió llevar un impresionante outfit para recibir el 2021 con los ánimos en alto.

Somos conscientes de todo el sentimiento que dejó el 2020 debido a todo lo ocurrido. No obstante, la llegada del nuevo año trae consigo un poco más de optimismo y esperanza que valen la pena recibir con un atuendo que nos haga sentir fenomenal. En su caso, Yahaira Plasencia optó por un coqueto traje que incluyó una importante tendencia de moda para este 2021.

En sus historias de Instagram, Yahaira Plasencia compartió una de clips donde luce lo que parece ser un enterizo corto de seda rosa. La pieza contó con un escote recto, tiras estilo ‘spaghetti’, una espalda semi escotada y en la parte inferior, unos shorts con flecos brillantes que enfatizaron sus movimientos. Para completar su look, la bailarina llevó unas plataformas plateadas con correas en los tobillos que estilizaron sus piernas.

Los enterizos y vestidos cortos son prendas clásicas para la temporada de calor, no obstante Yahaira Plasencia decidió dar un paso más allá. El outfit de la intérprete de ‘ULaLa’ contó con un material lencero con detalles llamativos como los brillos, que enfatizaron su naturaleza sensual y le dieron un look moderno. De acuerdo a los expertos en moda, las piezas de lencería están en tendencia este año, y resultan perfectas ahora para el verano. Puedes armar outfits con las piezas que te den mayor seguridad y se adapten más a tu estilo.

Las piezas de lencería marcan tendencia

“La vestimenta de lencería va mucho más allá de los confines del dormitorio, ya que los detalles de lencería tradicional como cierres ‘hook and eye’, ligas, corsés, encaje, toneladas de sedas y mucho más se han abierto camino en algunas de las colecciones de primavera más”, explicaron en el portal ‘Who What Wear’.