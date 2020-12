Yahaira Plasencia nos muestra el poder de un corte asimétrico en vestidos

Yahaira Plasencia tiene un estilo de moda que evoluciona con cada día que pasa, y una prueba de ello son los arriesgados outfits que estrena constantemente.

Últimamente, Yahaira Plasencia ha estado en la mira de nuestro radar fashionista gracias a los impresionantes atuendos que llevó para los Premios Heat 2020. No obstante, ahora es un look de la salsera en particular el que nos tiene interesados. ¿Quieres saber todos los detalles al respecto? A continuación, te los contamos.

En Instagram, una de las cuentas de fans de una de las cuentas de fans de Yahaira Plasencia compartió una fotografía en la que la salsera posa junto a los cantantes Mau y Ricky. En la postal, la intérprete de ‘ULaLa’ luce un ceñido vestido negro mini con un corte asimétrico que recorrió su escote y terminó al centro de la pieza, revelando su abdomen.

Como toda amante de la moda, Yahaira Plasencia sabe el poder de un little black dress. Sin embargo, para añadirle un toque más interesante y moderno, la salsera optó por un diseño asimétrico que le dio un look vanguardista y resaltó su sensualidad. Lo mejor de todo es que existen múltiples diseños asimétricos, hecho que permite que más personas puedan usar prensas con este detalle y luzcan fenomenales. Y tu wapa, ¿te animas a usar un outfit asimétrico?

Vestidos asimétricos

Incluso con los vestidos más llamativos, los dobladillos tienden a ser prácticamente los mismos. Por ello, los bordes rectos se han vuelto en una apuesta segura. Hasta Ahora. “Con un dobladillo menos que perfecto (intencionalmente, por supuesto), tu vestido sube instantáneamente de nivel. Tu look completamente negro es más chic que nunca y tu look estampado casi grita alta costura. Un vestido asimétrico es definitivamente imprescindible durante todo el año y te hará sentir más elegante que nunca cuando llegues a cada fiesta o evento de tu calendario”, aseguran en el portal Who What Wear.