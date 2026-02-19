Oportunidad inmobiliaria | Emilima pone en subasta 27 lotes este 6 de marzo: entérate cómo participar

Los predios puestos a disposición están ubicados en distritos estratégicos como Carabayllo, La Molina, Santa Rosa, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa , considerados áreas clave para la expansión y el desarrollo de Lima Metropolitana .

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, informó el lanzamiento de la segunda convocatoria para la subasta pública de 27 lotes de terreno debidamente saneados y con acceso a servicios básicos, orientados tanto a fines habitacionales como comerciales.

El evento se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2026, a partir de las 10:00 a. m., en el Salón Multiuso del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio 800, en el Cercado de Lima.

Los predios, considerados con alto potencial de inversión y desarrollo urbano, se encuentran distribuidos en distritos estratégicos de la capital como Carabayllo, La Molina, Santa Rosa, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa.

Estas zonas han sido catalogadas como puntos clave para la expansión ordenada de Lima Metropolitana, lo que convierte esta convocatoria en una alternativa atractiva tanto para familias como para emprendedores y empresarios.

Subasta de terrenos en Lima

La subasta se desarrollará bajo la modalidad de martilleo e incluye la adjudicación de terrenos con áreas que van desde 97.5 metros cuadrados en Carabayllo hasta 578 metros cuadrados en La Molina. Los precios base parten desde S/72,654.28, ampliando las opciones para quienes buscan acceder a una vivienda formal o invertir en proyectos inmobiliarios o comerciales.

Para formar parte del proceso, los interesados deberán adquirir las bases de la subasta por un monto de S/ 50. Este trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de Emilima, ubicadas en el jirón Cusco N.° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m., o de forma virtual mediante la página web oficial de la entidad.

Asimismo, los postulantes podrán acceder al catálogo completo de los lotes disponibles para conocer a detalle cada predio. Estas facilidades buscan garantizar la transparencia del proceso y el acceso equitativo a la información para todos los posibles participantes.

La iniciativa tiene como objetivo beneficiar a cientos de familias, brindándoles la oportunidad de avanzar hacia la vivienda propia o consolidar nuevos negocios en zonas con alta proyección, contribuyendo así al crecimiento ordenado de la ciudad y a una mejor calidad de vida en la capital.

¿Cuáles son las funciones de Emilima?