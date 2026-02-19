Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Oportunidad inmobiliaria | Emilima pone en subasta 27 lotes este 6 de marzo: entérate cómo participar

Los predios puestos a disposición están ubicados en distritos estratégicos como Carabayllo, La Molina, Santa Rosa, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa, considerados áreas clave para la expansión y el desarrollo de Lima Metropolitana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Oportunidad inmobiliaria | Emilima pone en subasta 27 lotes este 6 de marzo: entérate cómo participar
    Emilima pone en subasta 27 lotes este 6 de marzo
    Oportunidad inmobiliaria | Emilima pone en subasta 27 lotes este 6 de marzo: entérate cómo participar

    La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, informó el lanzamiento de la segunda convocatoria para la subasta pública de 27 lotes de terreno debidamente saneados y con acceso a servicios básicos, orientados tanto a fines habitacionales como comerciales.

    El evento se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2026, a partir de las 10:00 a. m., en el Salón Multiuso del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio 800, en el Cercado de Lima.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

    Los predios, considerados con alto potencial de inversión y desarrollo urbano, se encuentran distribuidos en distritos estratégicos de la capital como Carabayllo, La Molina, Santa Rosa, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa.

    Estas zonas han sido catalogadas como puntos clave para la expansión ordenada de Lima Metropolitana, lo que convierte esta convocatoria en una alternativa atractiva tanto para familias como para emprendedores y empresarios.

    Subasta de terrenos en Lima
    Subasta de terrenos en Lima

    La subasta se desarrollará bajo la modalidad de martilleo e incluye la adjudicación de terrenos con áreas que van desde 97.5 metros cuadrados en Carabayllo hasta 578 metros cuadrados en La Molina. Los precios base parten desde S/72,654.28, ampliando las opciones para quienes buscan acceder a una vivienda formal o invertir en proyectos inmobiliarios o comerciales.

    Para formar parte del proceso, los interesados deberán adquirir las bases de la subasta por un monto de S/ 50. Este trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de Emilima, ubicadas en el jirón Cusco N.° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m., o de forma virtual mediante la página web oficial de la entidad.

    Asimismo, los postulantes podrán acceder al catálogo completo de los lotes disponibles para conocer a detalle cada predio. Estas facilidades buscan garantizar la transparencia del proceso y el acceso equitativo a la información para todos los posibles participantes.

    La iniciativa tiene como objetivo beneficiar a cientos de familias, brindándoles la oportunidad de avanzar hacia la vivienda propia o consolidar nuevos negocios en zonas con alta proyección, contribuyendo así al crecimiento ordenado de la ciudad y a una mejor calidad de vida en la capital.

    ¿Cuáles son las funciones de Emilima?

    • Ejecutar y supervisar proyectos inmobiliarios, desde su planificación hasta la construcción, destinados a vivienda, comercio o infraestructura pública.
    • Organizar subastas y procesos de venta de terrenos saneados y con servicios básicos, facilitando el acceso formal al suelo urbano para familias y empresarios.
    • Regularizar la situación legal de los bienes municipales, garantizando el cumplimiento normativo y la transparencia en cada transacción.
    • Brindar asesoría técnica a entidades públicas y privadas en temas de desarrollo urbano, renovación y recuperación de espacios públicos y patrimoniales.
    • Promover la inversión privada y la modernización de la ciudad mediante proyectos que mejoran el entorno urbano y la calidad de vida.
    • Operar bajo principios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social, alineados con los objetivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

    SOBRE EL AUTOR:
    Oportunidad inmobiliaria | Emilima pone en subasta 27 lotes este 6 de marzo: entérate cómo participar
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Marisel Linares se pronuncia tras revelarse que auto que provocó la muerte de Lizeth Marzano está a su nombre

    ¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

    ¿Cómo se le dice a la gente NACIDA en San Juan de Lurigancho? Es más CURIOSO de lo que imaginas

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORAS

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Por qué NO debes dar tu NÚMERO DE DNI al hacer compras en un SUPERMERCADO? Podrías ponerte en RIESGO

    Año 2026 en Perú: cuál es su nombre oficial y por qué el Estado lo designa así

    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficio

    Descargas eléctricas y ráfagas afectarán a regiones del Perú durante 48 horas: Experto de Senamhi lanza advertencia

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;