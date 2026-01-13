Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 02:28 a.m., a 295 km al sur de Tacna, Tacna. El temblor de hoy, martes 13 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 138 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.