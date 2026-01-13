Wapa.pe
El sismo de hoy, martes 13 de enero de 2026, se registró a 295 km al sur de Tacna, Tacna con una profundidad de 138 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

    Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 02:28 a.m., a 295 km al sur de Tacna, Tacna. El temblor de hoy, martes 13 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 138 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
    • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
    • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
    • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
    • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
    • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

