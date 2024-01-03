San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado y más grande del Perú; sin embargo, muchos desconocen cuál es el gentilicio que se usa para las personas nacidas allí, y hoy te revelaremos.

San Juan de Lurigancho (SJL), una zona con un trasfondo fascinante tanto en su historia pasada como en su presente, es el distrito más extenso entre los 43 que componen la provincia de Lima, situado en la parte nororiental de la ciudad y, pese a que millones viven allí, son muy pocos los que en verdad saben cuál es su gentilicio.

San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más grandes de Lima, tiene su propia identidad, y esa identidad se extiende a su gentilicio. Si alguna vez te has preguntado cómo se llaman los habitantes de este dinámico distrito, estás a punto de descubrirlo.

¿Cómo se le dice a la gente nacida en San Juan de Lurigancho?

Así es, los residentes y nativos de San Juan de Lurigancho son conocidos como "Luriganchinos" en masculino y "Luriganchinas" en femenino. Este término refleja la conexión única que tienen con su comunidad y su lugar de origen.

El gentilicio no solo es una palabra, sino una expresión de la identidad y el sentido de pertenencia de las personas a su tierra. Así que, la próxima vez que te encuentres en San Juan de Lurigancho, ya sabes cómo referirte cariñosamente a sus residentes: ¡Luriganchinos y Luriganchinas!

¿Cuál es la historia de San Juan de Lurigancho?

El componente "San Juan" en San Juan de Lurigancho tiene un origen claro y definido, ya que está vinculado al santo San Juan Bautista. Según la página oficial del distrito, este término refiere a la denominación de la reducción indígena en la zona: Reducción San Juan Bautista de Lurigancho. Este lugar se destinaba a la evangelización, educación y adoctrinamiento de los nativos después de la conquista española.

En cuanto al vocablo "Lurigancho", hay varias teorías sobre su origen. Una de ellas sugiere que podría derivar de "Ruricancho", que se traduce como "Los kanchus del interior". Este término era usado para describir a un grupo cultural del siglo XVI que realizaba peregrinaciones a Pariacaca, el dios de las aguas y las lluvias torrenciales.