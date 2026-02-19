¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Wapa.pe
Varias compañías del sector eléctrico anunciaron interrupciones programadas del servicio de energía para los días 20 y 21 de febrero. Consulta en esta nota los horarios establecidos y el detalle de los distritos que se verán afectados.

    Si pensabas adelantar trabajo desde casa o tenías programada alguna reunión virtual este 20 y 21 de febrero, toma nota: esta información te será de gran utilidad. La empresa eléctrica Hidrandina informó mediante sus plataformas digitales sobre una serie de cortes de energía eléctrica programados para este fin de semana. ¿Tu sector se encuentra dentro de los afectados?

    La compañía precisó que estas interrupciones responden a labores de mantenimiento preventivo, orientadas a minimizar fallas técnicas y optimizar la calidad del servicio. Frente a ello, se recomienda a la población adoptar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.

    LEE MÁS: ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    ¿Qué zonas no tendrán luz durante el 20 de febrero?

    Según lo indicado por Hidrandina, la suspensión del suministro se aplicará en distintos sectores de La Libertad, Cajamarca y Áncash. A continuación, el detalle:

    La Libertad

    Huanchaco
    Zonas afectadas: Sector: AA. HH. Bello Horizonte: Mzas. 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; Av. Aeropuerto cdra. 01; 02, Sector: AA. HH. Bello Horizonte II etapa: Mza: A. Sector: AA. HH. Villa Aeropuerto: Mza: A. Jr. Amazonas.
    Hora de corte: desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

    La Esperanza
    Zonas afectadas: AA. HH. La Verónica: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdras. 17, 18, 19; Condorcanqui cdras. 17, 18; Fraternidad cdra. 1; Garcilazo de La Vega cdras. 2, 3; Huamachiri cdras. 1, 2, 3, 4; Sapiola cdras. 17, 18; Joaquín Olmedo cdra. 1 y Manuel Heredia cdras. 1, 2.
    Hora de corte: desde las 3:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

    Áncash

    Pinra y Canchabamba/Huacaybamba
    Zonas afectadas: La Merced, San Juan de Dios, Choncobamba, Santísimo, Maribamba, Tres Alisos, Chuploj, Huaracillo, Alto Marañón, Paria, La Libertad, Huallhuash, Ancucasha, Alpash, Rayan Pilanco, Mendes, Shupa, Tunanmarca, Umbe, José Olaya, Dinamarca, Canchabamba, San Juan de Huaripampa, San Fernando de Turuna, Villa Flores, Pauca, Aurijirca y Pachachin.
    Hora de corte: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

    Mirgas, San Nicolás/Antonio Raimondi y Carlos Fermín Fitzcarrald
    Zonas afectadas: Huallquiero, Mirgas, Quillayucro, Cashash, Tinco, Vista Alegre de Illauro, Soledad, Nueva Soledad, Nueva Unión, San Martín de Paras, San Juan de Paras, Estrella Romeral Hierba Santa, Paranco, Despenza Alta, Despenza Yanamayo, Puyaujirca, Querobamba, Nuevo Querobamba, San Nicolás, Huagllapuquio, Pajón, Cachuna, Ganto, Ruris, Chullapa, Huántar, Huántar Chico, Ranchaj, Buena Vista, Santa Rosa, Llamaca, San Antonio de Jaro, Paccho, Jaulinca y Llulluquero.
    Hora de corte: desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

    ¿Dónde no habrá energía eléctrica el sábado 21 de febrero?

    Para el 21 de febrero, la empresa también confirmó nuevas interrupciones del servicio en las siguientes zonas:

    Pataz
    Zonas afectadas: Pías, Pataz, Cochorco, Chugay, Sartimbamba y demás caseríos aledaños.
    Hora del corte: desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

    Cajamarca
    Zonas afectadas: Urb. La Alameda, Urb. San Carlos, Urb. El Bosque, Moyopata II, Urb. El Trébol, Urb. La Perlita, Urb. Zarita, Urb. Santa Rosa, Urb. José Sabogal, Barrio San José, Urb. Jasminez - Zarita, Pp. Jj. Cahuide, Aa. Vv. Villa Herrera, Aa. Vv. El Amauta, Aa. Vv. El Molino, Lote San Carlos, Urb. El Jardín, Barrio Chontapaccha y Barrio San José. - Baños del Inca: C.P. Moyococha, C.P. Tres Molinos, Urb. La Molina.
    Hora de corte: desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

