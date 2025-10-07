Pamela López acusa a Christian Cueva de vender el departamento que le fue cedido por su padre, sin su consentimiento, generando su indignación en redes sociales.

Pamela López vuelve a estar en el ojo público tras lanzar una dura acusación contra Christian Cueva. La empresaria aseguró que el futbolista habría vendido el departamento que su padre les cedió a precio de costo, lo que desató su total indignación. En redes sociales, López detalló cómo descubrió la presunta venta y recordó el sacrificio familiar que permitió adquirir el inmueble.

Pamela López estalla contra Cueva por venta del departamento familiar

Pamela López volvió a encender las redes sociales con un fuerte mensaje dirigido a Christian Cueva, a quien no solo llamó “mal padre, infiel y manipulador”, sino que además acusó de vender el departamento que su padre le había cedido a precio de costo. Según la empresaria, el inmueble era parte del esfuerzo de su familia y una base para el futuro de sus hijos.

La aún esposa del futbolista relató que descubrió la situación luego de que cuatro desconocidos se presentaran en el edificio de sus padres asegurando ser los nuevos dueños del departamento. La noticia, según contó, la tomó por sorpresa y la llenó de indignación.

Pamela recordó que el inmueble fue adquirido en 2017 gracias al apoyo de su padre, quien lo vendió “a precio de costo” como una forma de impulsarlos cuando recién iniciaban su vida matrimonial. Afirmó que Cueva no tenía dinero para pagar la inicial, por lo que ella tuvo que buscar apoyo económico en su familia.

“Como se puede ser tan miserable en la vida, no te bastó ser infiel con medio Lima, golpearme, no pasar pensión por casi un año, ahora sigues causando daño con tus artimañas sucias, con gente sucia”, expresó visiblemente afectada en su publicación.

La empresaria reconoció que haber dejado el departamento solo a nombre del jugador fue su mayor error. En aquel momento, aún no estaban casados y esa decisión permitió que el futbolista realizara la venta sin consultarle.

“En el 2012 mi padre adquiere un inmueble y con mucho esfuerzo construyó un edificio multifamiliar, del cual un departamento nos vendió a precio de costo a manera de inversión en el año 2017. Y como no tenías para la inicial, yo resolví con mi familia para poder pagar esa inicial”, recordó.

Pamela López acusa a Christian Cueva de enviar personas a intimidar a sus padres

La empresaria reveló que cuatro individuos habrían llegado al hogar de sus padres para anunciar que eran los nuevos propietarios del departamento que el futbolista presuntamente vendió sin su consentimiento. La escena, descrita como amenazante, desató la furia de Pamela, quien no dudó en responsabilizar públicamente al jugador.

“Hoy cuatro sujetos sospechosos en un carro oscuro llegaron al domicilio de mis padres a amedrentar y decir que son los nuevos propietarios, ya que el señor les vendió el departamento. Te expongo por ser mala persona, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra como todo lo que te rodea”, denunció en sus redes sociales.

Su publicación rápidamente se viralizó, generando una ola de comentarios y reacciones. López también aprovechó para exigir a Cueva el pago de la deuda que mantiene con su madre y acusarlo de actuar sin remordimiento alguno.