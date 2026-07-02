Luto en la música: Tres integrantes de famosa agrupación folclórica pierden la vida tras sufrir TERRIBLE ACCIDENTE en Yauyos

El folclore peruano llora la pérdida de tres artistas tras un trágico accidente en Yauyos. El reconocido cantautor Gorrión Tauripampino , entre las víctimas, dejó un legado musical invaluable.

Dolorosa pérdida: tres músicos fallecen luego de que su vehículo se precipitara a un abismo | Composición: Wapa / Difusión

Dolorosa pérdida: tres músicos fallecen luego de que su vehículo se precipitara a un abismo | Composición: Wapa / Difusión

El mundo de la música folclórica peruana atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse una tragedia que ha conmocionado a artistas, familiares y seguidores. Lo que debía ser el regreso a casa después de una exitosa presentación terminó en un fatal accidente que cobró la vida de tres integrantes de una reconocida agrupación y dejó, además, varios heridos de gravedad.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida y solidaridad en redes sociales, donde admiradores y colegas lamentaron la irreparable pérdida de figuras vinculadas al folclore nacional.

Fatal accidente en Yauyos enluta al folclore peruano

La tragedia se registró el 30 de junio en la provincia de Yauyos, luego de que una agrupación musical culminara una presentación en el distrito de Quinocay, como parte de las celebraciones locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaban los artistas y miembros de su equipo se precipitó por una pendiente de aproximadamente 300 metros en el sector de Quipalco cuando retornaban de su compromiso artístico. Las circunstancias exactas que originaron el accidente continúan siendo investigadas por las autoridades.

Entre las víctimas mortales se encuentra el reconocido cantautor yauyino Teodardo Clemente Carlos Tadeo, conocido artísticamente como Gorrión Tauripampino, una de las voces más representativas del huayno con arpa. Junto a él también fallecieron otros integrantes de su entorno musical, mientras que ocho ocupantes de la unidad resultaron gravemente heridos y permanecen bajo atención médica.

Horas antes del accidente, el artista había participado activamente en las festividades de Quinocay y compartió escenario con el público, que disfrutó de su música sin imaginar que sería su última presentación.

La noticia causó gran impacto en San Pedro de Pilas, distrito donde también participó en actividades festivas poco antes de la tragedia. Desde allí, autoridades y vecinos expresaron su tristeza por la partida del cantante.

“Una vez más comprendemos que la vida es incierta y que los momentos compartidos quedan como huellas imborrables en nuestros corazones”, se lee en los mensajes.

El legado musical que deja Gorrión Tauripampino

La partida del artista también fue lamentada por la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), institución que destacó la trayectoria y el aporte cultural que dejó a través de sus composiciones.

Gorrión Tauripampino formaba parte de la entidad y desarrolló una extensa carrera dentro del género folklórico. Según registros de APDAYC, fue autor de 49 obras musicales que lograron ganarse un espacio importante entre los amantes del huayno peruano.

Entre sus composiciones más recordadas figuran temas como 'Nunca logro olvidarte', 'Me cuentan que andas hablando', 'Al maestro querido' y 'Si ya te vas, vete', canciones que también fueron interpretadas por destacadas figuras del folclore nacional, entre ellas Doris Ferrer, Anita Santiváñez, Flor Pileña, Martha Mendoza, Dina Páucar, Marisol Cavero y Katty Marín, conocida artísticamente como Dulce Yauyinita.

La inesperada tragedia ha dejado un profundo vacío en el ambiente artístico, especialmente entre quienes encontraron en sus canciones una forma de expresar historias de amor, desamor, identidad y tradición andina.